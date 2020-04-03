Коронавирус в Рязани: 3 апреля выявлены два новых случая заражения
Оперативная рабочая группа по распространению коронавирусной инфекции опубликовала информацию о том, что в Рязани выявлены еще два случая заражения коронавирусом. Положительными результаты теста оказались у тех, кто ранее контактировал с одним из заболевших.
Круг общения новых заболевших рязанцев установлен. Все люди изолированы.
На 11.00 3 апреля в Рязанской области общее число заболевших вирусом составило шесть человек. Двое из них уже поправились и выписаны из больницы.
Анализы еще 12 человек направлены в Москву на подтверждение. Эти рязанцы находятся под врачебным контролем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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