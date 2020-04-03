Коронавирус в Рязани: жителям предлагают онлайн посещение богослужений

3 Апр 2020 2020-04-03T11:15:00+03:00

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Сайт Рязанской епархии опубликовал важную информацию для верующих. До 5 апреля в официальной группе епархии в социальной сети «ВКонтакте» будут в режиме онлайн транслироваться богослужения из рязанских храмов.

«Для каждого из нас в наступившие непростые дни так важна усиленная соборная молитва. Особо в этом время молимся о преодолении болезни, о даровании сил борющимся с нею врачам и другим специалистам», - говорится в обращении духовенства.

Ближайшая трансляция начнется 3 апреля в 16.00. Это будет архиерейское богослужение в Христорождественском соборе Рязани.

Утром в субботу (4 апреля) запланированы две трансляции:

- Уставное богослужение и литургия Преждеосвященных Даров в храме святителя Николая Чудотворца (Рыбное), начало в 8.00.

- Божественная литургия в Покровском женском монастыре, начало в 8.45.

Вечером в 4 апреля в 16.00 состоится трансляция богослужения в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани, начало в 16.00.

Утром в воскресенье (5 апреля) состоится Божественная литургия в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани, начало в 8.45.

5 апреля (воскресенье) состоится Божественная литургия в Христорождественском соборе Рязани, начало в 8.45 (архиерейская служба)

Акафист Страстям Христовым (Пассия) в храме Преображения Господня поселка Канищево (Рязань), начало в 16.00.

Уточняйте время трансляций на сайте Рязанской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU