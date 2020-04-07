Общественный транспорт в Рязани будет ходить чаще

7 Апр 2020 2020-04-07T15:37:07+03:00

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Руководство Рязани провело мониторинг работы общественного транспорта. Чиновники пришли к выводу, что необходимо увеличить число подвижного состава на некоторых маршрутах движения общественного транспорта. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.

В связи с этим на маршрутах 99 и 71 машин станет больше – теперь они будут работать в полном объеме. 33 маршрут, который обеспечивает кратчайший путь из Дашково-Песочни в Горрощу и обратно, возобновляет работу наполовину своего обычного пассажиропотока. Прибавилось еще два троллейбуса на маршруте №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU