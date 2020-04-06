2020-04-06T14:13:07+03:00
Коронавирус Covid-19

ГИБДД разъяснила рязанцам ограничения поездок на автомобиле

Водителей вновь попросили не покидать жилища без крайней необходимости
Антон КОНОВАЛОВ
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ГИБДД разъяснила рязанцам ограничения поездок на автомобиле. Фото: 62.мвд.рфГИБДД разъяснила рязанцам ограничения поездок на автомобиле. Фото: 62.мвд.рф
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ГИБДД по Рязанской области разъяснила водителям, как действуют ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Автоинспекторы заметили, что их цель – не устрашить население, а «максимально снизить возможность распространения инфекции через транспортную сеть». Поэтому у водителей интересуются целью поездки и вручают уведомления по соблюдению режима самоизоляции.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, с 3 по 5 апреля водителям вручили 54 таких уведомления. Жители региона активно интересуются, в каких случаях при отсутствии специальных пропусков их посчитают нарушителями, а в каких – нет. Например, если есть необходимость съездить к родственникам, ведь в распоряжении правительства об ограничительных мерах такое обстоятельство не прописано.

- Если просто навестить или что-то отпраздновать, то такое основание неприемлемо. Если ваши близкие родственники ввиду различных причин не в состоянии приобрести для себя, к примеру, продукты и им необходима ваша помощь, без которой могут создаться условия, при которых их жизнь и здоровье могут быть подвергнуты риску, то, безусловно, такая причина <…> весьма существенна, - отвечает представитель ГИБДД.

Также полицейские напомнили, что разрешены поездки за продуктами или товарами первой необходимости. Возникает вопрос: как проверить правдивость чьих-либо слов? Здесь стоит отметить, что самоизоляция – это необходимое условие, без соблюдения которого остановить пандемию коронавируса не получится. Именно поэтому без крайней надобности жилища требуют не покидать, и ограждать от нарушений должны не штрафы, а благоразумие, забота о близких и ответственность перед обществом.

Тем не менее, при нарушении самоизоляции полиция считает возможными (и применяет) штрафные санкции по следующим статьям КоАП:

- ст.19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»;

- ст.5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»;

- ст.20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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