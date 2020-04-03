Коронавирус в Рязани: нарушителей самоизоляции будут ловить на катерах

3 Апр 2020 2020-04-03T18:56:56+03:00

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В ближайшие выходные рязанские полицейские продолжат рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Причем, на этот раз стражи правопорядка обещают обойти не только населенные пункты, но и отправиться на природу – в леса и на берега водоемов.

Для обследования берегов рек, полицейские сядут на катера.

За нарушение ограничительных мер рязанцы подвергнутся административному штрафу от 1000 до 30 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

Сообщается также, что принимаемые правоохранительными органами меры необходимы исключительно для сохранения жизни и здоровья граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU