2020-04-03T18:07:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанцы на карантине сняли на видео забор анализов на коронавирус

Мазки у молодой пары взяли на 12-й день домашнего карантина
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Блогеры из Рязани сняли на видео, как у них берут анализы на коронавирус. Процесс нехитрый: медицинский работник взяла мазки из горла и из носа.

О себе рязанцы рассказывают, что в марте вернулись из Тайланда и находятся на домашнем карантине. За анализами к ним пришли только на 12-й день самоизоляции.

Авторы блога высказали мнение, что сотрудница 14-й поликлиники не была защищена должным образом.

Рязань. У путешественников берут анализы на коронавирус..Источник - www.youtube.com/channel/UCok8PKoaDvUmI15EhmMA2ow

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Один из новых заболевших вернулся в Рязань из Швейцарии

3 апреля в Рязани появилось еще два подтвержденных случая COVID-19. 12 анализов на подтверждении диагноза (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцы на карантине сняли на видео забор анализов на коронавирус
Дистанционное обучение в Рязани: Елена Сорокина купила планшеты для школьников
Коронавирус в Рязани: онкоцентр закрыли для посетителей
Анна Рослякова тоже перечислила половину своей зарплаты врачам
Коронавирус в Рязани: власти напомнили, что из-за дезинфекции ограничат движение общественного транспорта
Хард-рок в стиле digital - видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Коронавирус в Рязани: один из новых заболевших прибыл из Швейцарии
Лимоны резко подорожали или вовсе исчезли из рязанских магазинов
Коронавирус в Рязани: 3 апреля выявлены два новых случая заражения
Коронавирус в Рязани: жителям предлагают онлайн посещение богослужений
Коронавирус в Рязани, ситуация на 3 апреля: четыре человека заражены, 1138 - под наблюдением
В Рязанскую область приехали 25 тысяч человек из других регионов и стран