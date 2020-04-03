Рязанцы на карантине сняли на видео забор анализов на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T18:07:08+03:00

Мазки у молодой пары взяли на 12-й день домашнего карантина

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Блогеры из Рязани сняли на видео, как у них берут анализы на коронавирус. Процесс нехитрый: медицинский работник взяла мазки из горла и из носа.

О себе рязанцы рассказывают, что в марте вернулись из Тайланда и находятся на домашнем карантине. За анализами к ним пришли только на 12-й день самоизоляции.

Авторы блога высказали мнение, что сотрудница 14-й поликлиники не была защищена должным образом.

Рязань. У путешественников берут анализы на коронавирус..Источник - www.youtube.com/channel/UCok8PKoaDvUmI15EhmMA2ow

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ИСТОЧНИК KP.RU