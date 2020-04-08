В Рязанской области намерены ввести спецпропуска для физлиц

8 Апр 2020 2020-04-08T14:16:24+03:00

Пока в период самоизоляции из-за коронавируса их оформляют только на сотрудников организаций, органов власти, силовиков и волонтеров

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Правительство Рязанской области намерено ввести специальные пропуска для физических лиц. По задумке властей, они позволят гражданам передвигаться в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Но для этого должна быть конкретная цель.

По словам замгубернатора Евгения Беленецкого, людей разобьют на разные возрастные категории. Цель и другие параметры можно будет выбрать при оформлении пропуска. Указанную информацию власти обещают проверять.

- Пропуск можно будет использовать как в печатном виде, так и в электронном - сохранить изображение в телефон и свободно пользоваться, - сказал Беленецкий.

Если не получится быстро наладить оформление пропусков через портал госуслуг, кабмин намерен использовать свою платформу. Пока ей могут пользоваться только организации, которые продолжают работать, органы власти, силовики и волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU