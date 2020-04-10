Нарушение режима самоизоляции в Рязани: полиция оштрафовала первых рязанцев

10 Апр 2020 2020-04-10T18:40:38+03:00

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9 апреля полицейские составили первые протоколы в отношении лиц, которых неоднократно замечали за нарушение режима самоизоляции в Рязани. Так, во время патрулирования полицейские выяснили, что 32-летний рязанец вновь без всякой причины покинул квартиру и находился в парке имени Гагарина, а 41-летний мужчина передвигался по Лесопарку.

В отношении данных лиц полицейские составили протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Протоколы направят в суд для принятия решения.

СПРАВКА «КП»

На сколько штрафуют рязанцев за нарушение режима самоизоляции:

По данным пресс-службы УМВД, за нарушение ограничительных мер рязанцы подвергнутся административному штрафу от 1000 до 30 000 рублей, на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU