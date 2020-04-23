2020-04-23T17:21:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани готовы ввести систему пропусков по QR-коду в течение трех дней

Единая цифровая платформа в Рязани уже создана, осталось дождаться соответствующего решения. Это произойдет, если резко ухудшится обстановка по коронавирусу
Яков РЫКОВ
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Вслед за Москвой электронные пропуска могут ввести и в Рязани. Пройти можно будет только по QR-коду.Вслед за Москвой электронные пропуска могут ввести и в Рязани. Пройти можно будет только по QR-коду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В случае резкого ухудшения обстановки в связи с коронавирусом в Рязани в течение трех дней внедрят систему пропусков по QR-коду. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Николай Любимов.

— QR-код можно распечатать или сохранить на мобильном телефоне. Система готова к вводу в эксплуатацию после соответствующего решения, — отметил заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий. — На сегодняшний день выдано более 250 тысяч пропусков для юридических лиц, но часть попусков выписана в нарушении действующих документов, поэтому предлагаю усилить контроль.

По словам губернатора, необходимо с 23 апреля максимально информировать работодателей по поводу того, как и где заполнять декларации для получения спецпропусков, как оформить пропуска для своих сотрудников.

— Нужно провести работу с населением, объяснить важность всех этих мер, — подчеркнул Любимов. — Что касается физических лиц, хочу обратиться к гражданам отдельно. Если у вас есть такая возможность, то оформите пропуска себе и своим близким заблаговременно. Если ситуация того не потребует, мы не будем вводить пропуска для людей, но в случае ухудшения ситуации по пандемии - для всех будет лучше позаботиться заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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