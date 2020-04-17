2020-04-17T19:07:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в городе готовы ввести систему цифровых пропусков

Хочется верить, что применение такой меры все-таки не потребуется
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Региональное министерство цифрового развития информационных технологий и связи разработало механизм выдачи цифровых пропусков на передвижение по Рязани. Сюжет об этом вышел в эфире ТКР.

Пока речи о введении пропускного режима нет, но регион в условиях пандемии COVID-19, готов к различным вариантам развития ситуации.

Что же ждет в горожан в случае дальнейшего роста заболеваемости?

- На сайте правительства разместят баннер по ссылкой, перейдя по которому можно будет заполнить анкету, - отмечает министр Валерий Стройков. – Необходимо будет указать личные данные: ФИО, дату рождения, адрес электронной почты, номер телефона, указать последние три цифры в номере документа, удостоверяющего личность, ИНН, цель выходы из дома, а также адрес места назначения и выразить согласие на обработку личных данных. После этого нажать кнопку «Получить пропуск». На экране появится QR-код, который нужно сохранить, распечатав или скачав на телефон. Этот код и является пропуском. Также при выходе на улицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

По сравнению с Москвой у нас процедура получения у нас значительно проще. Получить пропуск сможет любой житель области не зависимо от возраста, действовать он будет от четырех до 24 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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