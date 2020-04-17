Коронавирус в Рязани: в ОКБ закрыли на карантин три отделения
Руководство рязанской ОКБ закрыло на карантин три отделения больницы – два хирургических и терапевтической. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области. Причина карантина – положительный тест на коронавирус одного из пациентов, которого ранее доставили в больницу для экстренной госпитализации.
Как сообщили «Комсомолке», на карантин закрыли не только три отделения, но и весь медицинский персонал, который контактировал с пациентом.
«Пациентов, состояние здоровья которых не вызывает опасения у врачей, выписывают из стационара. Плановую госпитализацию в ОКБ остановили, но те, кто нуждаются в экстренной и неотложной помощи, будут ее получать», - заверили власти.
В настоящее время все помещения больницы продезинфицировали, соблюдаются все меры, чтобы не допустить распространения инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU