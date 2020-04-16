2020-04-16T18:59:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В рязанской больнице Семашко рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом

Четырех человек (помимо ранее выздоровевших) готовят к выписке. Один из тех, кто идет на поправку, прислал видео из госпиталя
Антон КОНОВАЛОВ
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Пациентов с COVID-19 в рязанской ОКБ имени Семашко лечат антивирусными, противомалярийными препаратами и лекарствами, которые используют при ВИЧ. Так как средств для борьбы именно с новой коронавирусной инфекцией в распоряжении у медиков пока нет, терапия направлена на то, чтобы максимально помочь организму человека справиться с болезнью. Специалисты считают, что нынешняя терапия позволяет сохранять нулевую смертность в регионе.

- Мы готовим к выписке четырех человек, которые поступили в состоянии средней тяжести, чему бесконечно рады, - рассказала журналистам ГТРК «Ока» главврач ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина.

Репортаж из ОКБ имени Семашко в Рязани.Источни: https://www.youtube.com/channel/UCoNaZlja37Np015tZ-dNmUw

В сюжете отмечается, что медучреждение сосредоточилось только на борьбе с коронавирусом: в двух корпусах развернут специальный госпиталь, другие лечебные отделения закрыты. Один из пациентов прислал телевизионщикам видео из палаты, рассказал о своих симптомах, ходе лечения и самочувствии:

- Порядка трех-четырех дней держалась высокая температура. Пил жаропонижающие таблетки. Температура сбивалась, но потом снова поднималась. Сейчас колют уколы, ставят капельницы, дают определенные таблетки. Чувствую себя прекрасно, иду на поправку, - сказал мужчина.

Медики работают исключительно в защитных костюмах и не более трех часов в «грязной зоне» в одну смену. Поставку новой партии средств индивидуальной защиты (прежде всего, для больницы Семашко, горбольниц №10, №11 и БСМП) на 100 млн рублей ожидают до 25 апреля.

- На стадии заключения контракты на поставку 8,5 тыс. одноразовых и более 220 многоразовых костюмов. Также в ближайший понедельник планируем получить 2,5 тыс. костюмов в качестве благотворительной помощи, - сообщил замминистра здравоохранения Рязанской области Валерий Хоминец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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