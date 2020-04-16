2020-04-16T15:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь зараженных коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии

Трое из них подключены к аппарату ИВЛ. У 29 человек состояние средней тяжести
Антон КОНОВАЛОВ
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В медучреждениях Рязани находятся 47 человек с коронавирусной инфекцией (+18 за сутки). По информации регионального минздрава, на 14.00 16 апреля состояние 7 пациентов оценивается как тяжелое (+1 за сутки). Трое из них – люди 58, 59 и 66 лет - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

11 рязанцев с COVID-19 чувствуют себя удовлетворительно. 29 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Остальные зараженные, у кого болезнь протекает в легкой форме, изолированы в домашних условиях и находятся под наблюдением врачей. Всего, напомним, по состоянию на 13.00 16 апреля в Рязанской области 154 подтвержденных случая COVID-19 и 31 условно подтвержденный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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