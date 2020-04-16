Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 13.00 16 апреля: 666 человек под наблюдением

16 Апр 2020 2020-04-16T14:17:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Опергруппа правительства Рязанской области опубликовала данные о ситуации с коронавирусом на 13.00 16 апреля. Как и ранее, в регионе подтверждены 154 случая COVID-19. Еще 31 положительный тест на инфекцию проходит дополнительную поверку в лаборатории регионального Роспотребнадзора.

Помимо 185 зараженных и условно зараженных коронавирусом под медицинским наблюдением остаются те, кто с ними контактировал, а также те, кто недавно вернулся из заграничной поездки. По сравнению с данными на 8.30 количество таких людей уменьшилось с 698 до 666. Все необходимое проверочные мероприятия прошли (и оказались здоровы) 2114 человек.

Напомним, если поначалу COVID-19 выявляли преимущественно у путешественников, то теперь большая часть инфицированных – это контактные лица.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости

Мы собрали для вас все, что известно о ситуации с COVID-19 на 16 апреля (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU