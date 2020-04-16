Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 13.00 16 апреля: 666 человек под наблюдением
Опергруппа правительства Рязанской области опубликовала данные о ситуации с коронавирусом на 13.00 16 апреля. Как и ранее, в регионе подтверждены 154 случая COVID-19. Еще 31 положительный тест на инфекцию проходит дополнительную поверку в лаборатории регионального Роспотребнадзора.
Помимо 185 зараженных и условно зараженных коронавирусом под медицинским наблюдением остаются те, кто с ними контактировал, а также те, кто недавно вернулся из заграничной поездки. По сравнению с данными на 8.30 количество таких людей уменьшилось с 698 до 666. Все необходимое проверочные мероприятия прошли (и оказались здоровы) 2114 человек.
Напомним, если поначалу COVID-19 выявляли преимущественно у путешественников, то теперь большая часть инфицированных – это контактные лица.
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ИСТОЧНИК KP.RU