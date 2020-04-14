Как в Рязанской области заражались коронавирусом, рассказала санитарный врач
13 апреля в Рязани состоялось совещание региональной оперативной группы по борьбе с распространением коронавируса. Руководитель управления Роспотребнадзора Лариса Сараева подготовила доклад о том, каким путем в Рязанской области заразились те 89 человек, у которых подтвержден COVID-19 (еще 39 случаев ожидают подтверждения).
- Из числа инфицированных 10 человек прибыли из зарубежных стран, 22 выезжали в другие регионы, 44 контактировали с вышеперечисленными, 13 человек выявлены при обследовании с внебольничной пневмонией и ОРВИ, - рассказала Сараева.
Также санитарный врач озвучила тревожную и показывающую важность самоизоляции статистику. Каждый пятый заболевший в Рязанской области переносит коронавирусную инфекцию бессимптомно. То есть «скрытность» этой угрозы недооценивать нельзя, но и паниковать не следует: лучше оставаться по возможности дома и следовать рекомендациям специалистов.
Показатель заболеваемости в регионе пока составляет 8 человек на 100 тысяч населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU