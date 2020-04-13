Трое больных коронавирусом в Рязани снова стали дышать самостоятельно

13 Апр 2020 2020-04-13T13:48:37+03:00

Их сняли с аппаратов ИВЛ. Также появились новые данные о возрастной структуре заболевших COVID-19

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В Рязани трое из шести больных коронавирусной инфекцией, которых ранее подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, снова стали дышать самостоятельно. Из реанимации их перевели в палаты, сообщает региональная опергруппа. Еще три человека, к сожалению, остаются в тяжелом состоянии.

Кроме того, опубликованы актуальные на 12.00 13 апреля данные о возрастной структуре людей с COVID-19. Одним из 18 новых подтвержденных случаев стал 4-летний ребенок. Среди зараженных также стало больше людей из группы риска: в категории от 65 до 80 лет прибавилось сразу четыре человека.

В числе тех, чей тест на коронавирус оказался положительным, но пока не прошел процедуру подтверждения, можно выделить 8-летнего малыша. С полной статистикой можно ознакомиться на сайте областного правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU