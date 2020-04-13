2020-04-13T13:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое больных коронавирусом в Рязани снова стали дышать самостоятельно

Их сняли с аппаратов ИВЛ. Также появились новые данные о возрастной структуре заболевших COVID-19
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани трое из шести больных коронавирусной инфекцией, которых ранее подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, снова стали дышать самостоятельно. Из реанимации их перевели в палаты, сообщает региональная опергруппа. Еще три человека, к сожалению, остаются в тяжелом состоянии.

Кроме того, опубликованы актуальные на 12.00 13 апреля данные о возрастной структуре людей с COVID-19. Одним из 18 новых подтвержденных случаев стал 4-летний ребенок. Среди зараженных также стало больше людей из группы риска: в категории от 65 до 80 лет прибавилось сразу четыре человека.

В числе тех, чей тест на коронавирус оказался положительным, но пока не прошел процедуру подтверждения, можно выделить 8-летнего малыша. С полной статистикой можно ознакомиться на сайте областного правительства.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Что известно о коронавирусе в Рязанской области на 13 апреля

Мы собрали для вас последние новости. Информация в течение суток обновляется (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
Коронавирус в Рязани и области: обновленный список населенных пунктов, где выявили зараженных
ВООПиК: Вандалы жгут и разбирают строения усадьбы Фон-Дервиза в Старожилове
Жители рязанского поселка Листвянка подумали, что обнаружили мину
Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 13.00: под наблюдением 761 человек
Бешеный хорек укусил пожилую жительницу рязанской глубинки
«Мармакс» анонсировал каталог квартир по специальным ценам
Максимальная сумма для получения «кредитных каникул» увеличена
Трое больных коронавирусом в Рязани снова стали дышать самостоятельно
Коронавирус в Рязани: власти приостановили действие двух транспортных карт
Маршрутка в Рязани вылетела на тротуар и сбила женщину
Касимовцы записали видеообращение в адрес губернатора Любимова
Режим ограничения в Рязани: стало известно, как могут работать салоны красоты
Коронавирус в Рязанской области подтвердился еще у 18 человек
Коронавирус в Рязанской области: в Касимове призвали посещать храмы РПЦ в масках
В Старожиловском районе приступили к капремонту двух мостов
Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 8.00: под меднаблюдение поместили 33 человек
Режим самоизоляции: 13 апреля в семи районах Рязанской области отключат электричество
Коронавирус в Рязани: в область из других регионов приехали 43 тысячи граждан