Трое больных коронавирусом в Рязани снова стали дышать самостоятельно
В Рязани трое из шести больных коронавирусной инфекцией, которых ранее подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, снова стали дышать самостоятельно. Из реанимации их перевели в палаты, сообщает региональная опергруппа. Еще три человека, к сожалению, остаются в тяжелом состоянии.
Кроме того, опубликованы актуальные на 12.00 13 апреля данные о возрастной структуре людей с COVID-19. Одним из 18 новых подтвержденных случаев стал 4-летний ребенок. Среди зараженных также стало больше людей из группы риска: в категории от 65 до 80 лет прибавилось сразу четыре человека.
В числе тех, чей тест на коронавирус оказался положительным, но пока не прошел процедуру подтверждения, можно выделить 8-летнего малыша. С полной статистикой можно ознакомиться на сайте областного правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU