Коронавирус в Рязанской области подтвердился еще у 18 человек
В Рязанской области 13 апреля коронавирусная инфекция подтвердились еще у 18 человек. Об этом около 11.00 сообщила региональная оперативная группа. Таким образом, официальное число заболевших COVID-19 выросло до 89.
Положительными оказались тесты на коронавирус у других 39 пациентов, но эти люди пока считаются «условно зараженными», так как не завершена дополнительная проверка их анализов в столичной лаборатории.
Совокупное количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 в Рязанской области достигло 128 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU