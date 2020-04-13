Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 13 апреля: 71 - заражены, 49 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 13 апреля 2020 года. На данный момент оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно последним официально опубликованным новостям к 13 апреля 01:00, в Рязани и области по-прежнему 71 случай заболевания коронавирусом. Анализы еще 49 человек находятся в Москве на подтверждении. Эти люди – условно зараженные. Все также, на данный момент, выздоровели и выписались из больницы четыре человека.

Под медицинским наблюдением находятся 780 человек. Обследовались 1833 граждан – все они здоровы.

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Все больше заражаются коронавирусом в Рязани и области дети. По последним данным, к 13 апреля 01:00 диагноз COVID-19 подтвержден у семи детей. Анализы еще шестерых на подтверждении в Москве (читать подробнее).

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Кроме того, по данным министерства здравоохранения Рязанской области, среди больных коронавирусом в Рязани шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Трое из них - в тяжелом состоянии.

Все пациенты находятся круглосуточным под наблюдением специалистов больницы имени Семашко (читать подробнее).

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Продолжает увеличиваться и количество приезжающих в Рязанскую области из других регионов, а также из зарубежных стран. По последним официально опубликованным данным к 13 апреля 01:00 таких людей почти 43 тысячи, если быть точнее - 42 тысячи 998 человек. Все дело в дачном сезоне.

Районные власти установили во всех населенных пунктах оперативные штабы, где ставят на учет всех приезжих.

Под контролем районных штабов находятся 447 человек, все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 459 граждан его уже завершили, они здоровы.

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К настоящему моменту известен полный список населенных пунктов Рязанской области, где проживают люди, больные или условно больны коронавирусом.

список населенных пунктов, где выявили зараженных и условных зараженных в Рязани и Рязанской области:

- Рязань — 48 человек;

- Заокское сельское поселение — 17 человек;

- Скопинский район — 12 человек: Павелец — 5, Ильинка — 5, Клекотки — 1, Нагиши — 1;

- Скопин — 4 человека;

- Михайловский район — 4 человека: Октябрьский — 2, Стрелецкие выселки — 1, Первомайский — 1;

- Михайлов — 4 человека (смотреть полный список населенных пунктов).

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Что касается ситуации в селе Заокское, за последние сутки оттуда был госпитализирован один человек. У него предварительный диагноз коронавирус, но подтвержденный в Москве. Ранее он находился на карантине дома в Заокском.

Всего из сельского поселения госпитализировали девять жителей. Остальные находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков. Но есть и те, кто наотрез отказывается от госпитализации.

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Руководители и сотрудники салонов красоты Рязани подписали петицию, обращенную к губернатору Николаю Любимову. Представители малого бизнеса, по их словам, терпят огромные убытки, а некоторые находятся на грани банкротства в связи с распространением в Рязани коронавируса.

Представители индустрии красоты просят губернатора разрешить работу салонов красоты с учетом максимальных требований безопасности:

- запись клиентов только в режиме онлайн (через интернет) или по телефону;

- в помещении находятся не более пяти человек одновременно, при этом расстояние между ними не менее 2 метров (читать подробнее).

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Представители индустрии просят главу региона дать им разрешение работать. При этом, руководители организаций предлагают, как это можно сделать, что исключить распространение коронавируса в Рязани (подробнее).

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