Коронавирус в Рязани и области: список населенных пунктов, где выявили зараженных
Опергруппа опубликовала список населенных пунктов, где выявили зараженных и условных зараженных в Рязани и Рязанской области.
Список районов населенных пунктов Скопинского, Пронского, Михайловского, Захаровского, Рыбновского, Клепиковского, Рязанского, Касимовского, Сасовского и Шацкого районов, где выявили зараженных и условно зараженных:
- Рязань — 48 человек;
- Заокское сельское поселение — 17 человек;
- Скопинский район — 12 человек: Павелец — 5, Ильинка — 5, Клекотки — 1, Нагиши — 1;
- Скопин — 4 человека;
- Михайловский район — 4 человека: Октябрьский — 2, Стрелецкие выселки — 1, Первомайский — 1;
- Михайлов — 4 человека;
- Захаровский район — 4 человека: Безлычное — 3, Поливаново — 1;
- Рыбновский район — 4 человека: Старое Батурино — 1, Глебово — 1, Горяйново — 2;
- Клепиковский район — 4: Аверкиево — 4;
- Рязанский район — 3 человека: Дядьково — 1, Абрютино — 1, Подвязье — 1;
- Касимовский район — 2 человека: Телебунино — 1, Щербатовка — 1;
- Касимов — 1 человек;
- Спасск-Рязанский — 2 человека;
- Сасовский район — 2 человека: Фролово — 1, Сотницыно — 1;
- Сасово — 1 человек;
- Шацкий район — 1 человек: Казачья слобода — 1;
- Пронск — 1 человек.
- Новомичуринск — 6 человек.
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