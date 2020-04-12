2020-04-12T13:58:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области: список населенных пунктов, где выявили зараженных

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название населенных пунктов, откуда приходит информация о зараженных коронавирусом
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани и области: список населенных пунктов, где выявили зараженных.Коронавирус в Рязани и области: список населенных пунктов, где выявили зараженных.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Опергруппа опубликовала список населенных пунктов, где выявили зараженных и условных зараженных в Рязани и Рязанской области.

Список районов населенных пунктов Скопинского, Пронского, Михайловского, Захаровского, Рыбновского, Клепиковского, Рязанского, Касимовского, Сасовского и Шацкого районов, где выявили зараженных и условно зараженных:

- Рязань — 48 человек;

- Заокское сельское поселение — 17 человек;

- Скопинский район — 12 человек: Павелец — 5, Ильинка — 5, Клекотки — 1, Нагиши — 1;

- Скопин — 4 человека;

- Михайловский район — 4 человека: Октябрьский — 2, Стрелецкие выселки — 1, Первомайский — 1;

- Михайлов — 4 человека;

- Захаровский район — 4 человека: Безлычное — 3, Поливаново — 1;

- Рыбновский район — 4 человека: Старое Батурино — 1, Глебово — 1, Горяйново — 2;

- Клепиковский район — 4: Аверкиево — 4;

- Рязанский район — 3 человека: Дядьково — 1, Абрютино — 1, Подвязье — 1;

- Касимовский район — 2 человека: Телебунино — 1, Щербатовка — 1;

- Касимов — 1 человек;

- Спасск-Рязанский — 2 человека;

- Сасовский район — 2 человека: Фролово — 1, Сотницыно — 1;

- Сасово — 1 человек;

- Шацкий район — 1 человек: Казачья слобода — 1;

- Пронск — 1 человек.

- Новомичуринск — 6 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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