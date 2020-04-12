12 Апр 2020 2020-04-12T11:36:32+03:00

Коронавирус в Рязани: семь детей заражены COVID-19. Анализы шестерых на подтверждении. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 12 апреля: увеличилось количество зараженных детей

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Оперативная группа опубликовала последние данные по количеству зараженных коронавирусом в Рязани и Рязанской области. Напомним, всего больных с диагнозом коронавирус – 71 человек. Среди них:

- от 18 до 45 лет — 33 человека (+9 человек в сравнении с 11 апреля);

- от 46 до 64 лет — 26 человек (+5);

- от 65 до 80 лет — 4 человека;

- старше 80 лет — 1 человек;

- дети в возрасте 2, 8, 11, 12, двое - 13, 16 лет — 7 человек (+2).

Условно зараженные коронавирусом. Их анализы в Москве на подтверждении — 49 человек. Среди них:

- от 18 до 45 — 21 человек (+4);

- от 46 до 64 — 13 человек (+1);

- от 65 до 80 — 7 человек (+2);

- старше 80 лет — 2 человека (впервые в списке условно зараженных);

- дети в возрасте 4, 9, 12, 13, 14, 15 лет — 6 человек (+2).

Самая последняя и полная информация по коронавирусу в Рязани и области, последние новости на 12 апреля. Информация обновляется

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ИСТОЧНИК KP.RU