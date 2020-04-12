Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 12 апреля: 55 больных, условно зараженных - 38

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 12 апреля 2020 года. На данный момент оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно последним официально опубликованным новостям к 12 апреля 01:00, в Рязани и области по-прежнему 55 случаев заболевания коронавирусом. Анализы еще 38 человек находятся в Москве на подтверждении. Эти люди – условно зараженные. Еще четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.

Под медицинским наблюдением находятся 798 человек. Обследовались 1727 граждан – все они здоровы.

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Если судить по возрасту пациентов, зараженных коронавирусом и потенциально зараженных в Рязани и области, то среди них много молодых и людей среднего возраста:

По возрасту зараженные:

- от 18 до 45 лет — 24 человека;

- от 46 до 64 лет — 21 человек;

- от 65 до 80 лет — 4 человека;

- старше 80 лет — 1 человек;

- дети — 5 человек (8, 11, 12, 13, 16 лет).

По возрасту условно зараженные:

- от 18 до 45 — 17 человек;

- от 46 до 64 — 12 человек;

- от 65 до 80 — 5 человек;

- дети — 4 человека (2, 4, 13, 17 лет).

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В Рязанскую область продолжают приезжать жители других регионов, в том числе – из-за рубежа, которые потенциально могут завести и распространить коронавирус. По официальным опубликованным данным к 12 апреля 01:00 оперативные штабы выявили 34 тысячи 116 таких граждан (на 2 255 человек больше, чем за предыдущий день). К этим данным не относятся прибывшие в Рязань, их считают отдельно.

В настоящее время на контроле в районах области находятся 188 человек.

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Есть и хорошая новость. В Рязани сняли ряд ограничений из-за коронавируса для работы парикмахерских и салонов красоты. Кроме того, послабление произошло для организаций, торгующих дистанционным способом, а также для химчисток и ремонта обуви.

Парикмахерские могут работать только по предварительной записи, с обязательной обработкой лица и рук клиентов кожными антисептикам и при условии наличия соответствующей площади зала - не более одного клиента на 10 кв. метров (читать подробнее).

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В тоже время и правительство, и губернатор Любимов обратились к рязанцем с просьбой, воздержаться от посещения храмов на Вербное воскресенье и Пасху, а также отказаться от посещения кладбищ. Связана такая просьба с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

«Соблюдайте режим самоизоляции и берегите себя», - говорится в сообщении.

В качестве весомого аргумента власти привели слова патриарха Кирилла, который призвал верующих не ходить в церковь во время пандемии коронавируса (читать подробнее).

Отметим, что Вербное воскресенье началось уже в это воскресенье 12 апреля, а празднование Пасхи – 19 апреля.

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