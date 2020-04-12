2020-04-12T11:37:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: еще 16 человек заражены инфекцией, всего 71

Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных увеличилось до 71 человека. Еще 49 человек – на подтверждении
Поделиться:
Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных увеличилось до 71 человека. Еще 49 человек – на подтверждении.Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных увеличилось до 71 человека. Еще 49 человек – на подтверждении.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

12 апреля в Рязани и Рязанской выявили еще 16 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. Все контакты зараженных лиц установили, людей изолировали.

Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области коронавирусом заразились 71 человек.

Лабораторные анализы 49 условно зараженных человек находятся в Москве на подтверждении. В настоящее время все граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

По-прежнему только четыре человека в Рязани излечились от коронавируса и выписались из больницы.

Самая последняя и полная информация по коронавирусу в Рязани и области, последние новости на 12 апреля. Информация обновляется

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Правительство Рязанской области попросило не ходить в храмы на Пасху

А также воздержаться от посещения кладбищ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: семь детей заражены COVID-19. Анализы шестерых на подтверждении
Коронавирус в Рязани: еще 16 человек заражены инфекцией, всего 71
Второго рязанца взяли под арест за тонировку стекол автомобиля
Режим ограничения в Рязани: салоны красоты написали петицию губернатору Любимову
Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 08.30: под наблюдением находятся 865 человек
Глава администрации Рязани извинилась перед семьей школьника за гнилые яблоки
Правительство Рязанской области попросило не ходить в храмы на Пасху
Режим ограничения в Рязани: губернатор разрешил работать парикмахерским
Въезд и выезд из рязанских сел Заокское и Коростово снова сделали свободным
Коронавирус в Рязани, ситуация на 11 апреля 13.30: под наблюдением находятся 798 человек
Врач рязанской ОКБ госпитализирован с пневмонией в БСМП
Митрополит Марк о коронавирусе, Содоме и Отечестве: Господь не погубит город, где найдется хотя бы 10 праведников