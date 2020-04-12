Коронавирус в Рязани: еще 16 человек заражены инфекцией, всего 71

12 Апр 2020 2020-04-12T11:37:41+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных увеличилось до 71 человека. Еще 49 человек – на подтверждении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных увеличилось до 71 человека. Еще 49 человек – на подтверждении

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12 апреля в Рязани и Рязанской выявили еще 16 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. Все контакты зараженных лиц установили, людей изолировали.

Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области коронавирусом заразились 71 человек.

Лабораторные анализы 49 условно зараженных человек находятся в Москве на подтверждении. В настоящее время все граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

По-прежнему только четыре человека в Рязани излечились от коронавируса и выписались из больницы.

Самая последняя и полная информация по коронавирусу в Рязани и области, последние новости на 12 апреля. Информация обновляется

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ИСТОЧНИК KP.RU