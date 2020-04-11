Правительство Рязанской области попросило не ходить в храмы на Пасху
В субботу, 11 апреля, правительство и губернатор Рязанской области обратились к рязанцем с просьбой воздержаться от посещения храмов на Вербное воскресенье и Пасху, а также отказаться от посещения кладбищ. Связана такая просьба с распространением в регионе коронавирусной инфекции.
- Соблюдайте режим самоизоляции и берегите себя, - говорится в сообщении.
В качестве весомого аргумента приводятся слова патриарха Кирилла, который призывает верующих не ходить в церковь во время пандемии коронавируса.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 11 апреля: 55 больных, условно зараженных - 38
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани на 11 апреля 2020 года. Информация обновляется (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»