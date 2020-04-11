Правительство Рязанской области попросило не ходить в храмы на Пасху

11 Апр 2020 2020-04-11T19:45:06+03:00

А также воздержаться от посещения кладбищ

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В субботу, 11 апреля, правительство и губернатор Рязанской области обратились к рязанцем с просьбой воздержаться от посещения храмов на Вербное воскресенье и Пасху, а также отказаться от посещения кладбищ. Связана такая просьба с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

- Соблюдайте режим самоизоляции и берегите себя, - говорится в сообщении.

В качестве весомого аргумента приводятся слова патриарха Кирилла, который призывает верующих не ходить в церковь во время пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU