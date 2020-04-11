Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 11 апреля: 38 заболевших, 55 - на подтверждении

Режим самоизоляции в Рязани не снят, проблема коронавирусной ситуацией не решена, поэтому мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 11 апреля 2020 года. На данный момент оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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В целом, согласно официально опубликованным данным на 11 апреля 01:00, заболевание подтверждено у 38 жителей Рязанской области (сюда отнесены и четверо выздоровевших – Ред.). Еще 55 граждан сдали тест положительно – их анализы отправлены в Москву на подтверждение. Все эти люди считаются условно больными коронавирусом.

Под медицинским наблюдением находятся 837 человек. Врачи обследовали уже 1648 граждан – все они здоровы.

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В Рязанскую область продолжают приезжать жители других регионов, в том числе – из-за рубежа, которые потенциально могут завести и распространить коронавирус. По официальным опубликованным данным на 11 апреля 01:00 оперативные штабы выявили 31 тысячу 861 таких граждан. К этим данным не относятся прибывшие в Рязань, их считают отдельно.

В настоящее время на контроле в районах области находятся 367 граждан, все они до истечения срока карантина находятся в самоизоляции или в обсервациях (читать подробнее).

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Но есть и две хорошие новости о которых сообщила оперативная группа, во-первых, в 12 часов 11 апреля в селах Заокское и Коростово снимут карантин, или как любят говорить чиновники, «жесткие ограничительные меры».

С 12 часов жители Заокского сельского поселения могут свободно перемещаться, но режим повышенной готовности, объявленный в Рязанской области, продолжит действовать (читать подробнее).

Вкратце напомним, что согласно постановлению губернатора Любимова, жесткий карантин в Заокском и Коростове должен был продлиться с 8 по 22 апреля. Ведь только в селе Заокское перед карантином зафиксировали 17,1% от общего числа зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом. Сложная ситуация была и в соседнем селе Коростово (читать подробнее). Всего в Заокском поселении на данный момент выявили 17 зараженных коронавирусом человек, несколько из них госпитализированы. В поселении, напомним, проживает 1,5 тысячи человек.

В итоге, власти установили блокпосты, перерыли дороги, развернули лагеря, усмирили один «бунт», потом скупили всю молочку и… через два дня решили карантин снять. Как бы там ни было, для местных жителей, это точно хорошая новость.

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Во-вторых, стало известно, что из стационара выписали 48-летнюю женщину, которой ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, напомним, всего в Рязани от коронавирусной инфекции излечились четыре (4) человека.

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Теперь к деньгам. Во время обращения к рязанцам губернатор Николай Любимов сообщил, что Рязанская область получит на борьбу с коронавирусом дополнительно 123 млн федеральных рублей. На них власти планируют закупиться медикаментами, средствами защиты и оборудованием для борьбы с инфекцией. Еще 145 млн рублей выделят из регионального бюджета и резервного фонда правительства области (читать подробнее).

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Несмотря на то, что в последнее время люди осмелели и все чаще стали выходить - по делу и нет – на улицу, в Рязани продолжает действовать режим самоизоляции. Так, полицейские отчитались о первых оштрафованных рязанцах за нарушение режима самоизоляции. Всех их неоднократно встречали патрули, предупреждали, но в итоге выписали протоколы (читать подробнее).

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