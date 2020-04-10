С рязанских сел Заокское и Коростово снимают карантин из-за коронавируса
Правительство Рязанской области решило снять карантин с сел Заокское и Коростово, где была зафиксирована локальная вспышка коронавируса. Если ранее «комплекс ограничительных мероприятий» был рассчитан до 22 апреля, то теперь власти региона намерены отменить особый режим уже в полдень 11 апреля.
«На территории населенных пунктов Заокское и Коростово практически полностью осуществлен комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию санитарно-эпидемилогической ситуации», - объясняют свое решение власти.
Тех местных жителей, кому была показана госпитализация, госпитализировали. Остальные люди с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19 остаются на домашнем карантине. У тех, кто контактировал с зараженными, тоже взяли анализы и предписали соблюдать самоизоляцию. Дезинфекцию всех улиц, дворов, автомобилей и других объектов планируют закончить в воскресенье. Этих мер и разъяснительной работы, по мнению чиновников, достаточно, чтобы снять запрет на въезд и выезд.
«Вместе с тем в Заокском поселении продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный в Рязанском регионе», - напомнили власти.
Напомним, по состоянию на 10 апреля в Заокском сельском поселении зарегистрировали 17 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Карантин в Заокском и Коростове: за день у сельчан скупили больше 2 тонн молочки
Тем временем некоторые местные жители по-прежнему не верят в локальную вспышку коронавируса (подробнее).
Карантин в Заокском и Коростове: первый день в изоляции, попытка «бунта» и визит вице-губернатора
В результате минсельхоз скупит молоко у местных, а больничные выдадут всем, кому они необходимы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU