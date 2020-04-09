Карантин в Заокском и Коростове: первый день в изоляции, попытка «бунта» и визит вице-губернатора

С 8.00 9 апреля на карантин из-за коронавируса закрыли рязанские села сел Заокское и Коростово. Теперь въезд и выезд в населенные пункты возможен только по пропускам. Дают их исключительно для автомобилей некоторых предприятий и экстренных служб. Грунтовые дороги, по которым можно въехать в село, перекопаны.

Согласно постановлению губернатора Рязанской области, в селах Заокское и Коростово установлен особый порядок передвижения. Власти распорядились покидать места проживания только в случаях крайней необходимости, например, для получения неотложной медицинской помощи, а в магазин за продуктами ходить не чаще одного раза в три дня.

Поводом для жестких мер стала локальная вспышка COVID-19. В Заокском сельском поселении, где проживают 1664 человека, по состоянию на 8 апреля зарегистрировали 13 подтвержденных и условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, а на следующее утро их стало уже 14. Для сравнения: в полумиллионной Рязани к тому же времени общее число заразившихся (включая выздоровевших) достигло 21.

ПОПЫТКА ВЫБРАТЬСЯ И НАПРЯЖЕННЫЙ РАЗГОВОР

О том, что села перекроют, предупредили более чем за сутки, но, видимо, не все восприняли информацию всерьез и утром четверга попытались отправиться на работу в областной центр. Путь им преградили полицейские.

- Люди не унимались, требовали их пропустить, говорили, что им надо ехать работать, иначе их уволят. Приехал вице-губернатор Игорь Греков и после напряженного разговора стороны пришли к консенсусу. После этого люди разошлись по своим домам, - рассказал очевидец событий.

Тех у кого нет пропусков разворачивают назад.Фото: Константин МОГИЛИН

В итоге людям пообещали, что в ближайшие два дня в населенных пунктах проведут полную дезинфекцию, а также обеспечат доступ к продуктам и всем необходимыми лекарствам. Также местных жителей заверили, что региональное министерство сельского хозяйства централизовано закупит у них молоко (этот промысел у местных развит), а минсоцзащины поможет решить спорные вопросы с работодателями. Кроме того, тем, кому необходимы больничные листы, их пообещали выдать в местном ФАПе.

УКРЕПЛЕНИЕ КПП И САМОИЗОЛЯЦИЯ В РОДНОМ СЕЛЕ

Когда же люди разошлись, продолжилось укрепление блокпоста. Его оборудовали бетонными заграждениями, тем самым сузив проезд для машин. Каждый автомобиль, выезжающий из зоны карантина, обрабатывается дезинфицирующим раствором, у водителей и пассажиров проверяют пропуска. Тех, у кого нет пропуска, разворачивают назад. На КПП дежурят силовики, спасатели, дезинфекторы и представители районной администрации.

Дезинфектор в ожидании очередного выезжающего автомобиля.Фото: Константин МОГИЛИН

Удивительно, но пока корреспондент «Комсомолки» был у блок поста, он увидел не только тех, кто желает покинуть села, но и тех кто стремится в них. Так, к пропускному пункту подъехало авто, из которого вышли мужчина и женщина. Выяснилось, что это сын привез свою маму в родное село на самоизоляцию:

- Она просто здесь живет и прописана, поэтому захотела пережить эти дни в своем доме, - поделился рязанец.

Из машины выгрузили продукты, воду и товары первой необходимости, перенесли в другую машину и водитель, облаченный в защитный костюм, увез женщину.

Но были и те, кто хотел проехать в села.Фото: Константин МОГИЛИН

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