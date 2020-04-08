2020-04-08T22:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: пригородные села Заокское и Коростово «закроют» в 8 часов 9 апреля

В отношении этих населенных пунктов будут введены жесткие ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. Въезд и выезд из них будет ограничен по максимуму
Иван АНТОНОВ
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8 апреля полиция работает в щадящем режиме.8 апреля полиция работает в щадящем режиме.Фото: Павел АВЕРИН
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После 8 часов 9 апреля въезд в села Заокское и Коростово Рязанского района будет закрыт вплоть до 22 апреля. Предполагалось, что это произойдет днем ранее в 18 часов. Но на совместном оперативном совещании властных структур и силовиков, которое прошло на блок-посте на подъезде к Заокскому, срок был отодвинут. Такое решение было принято в связи с тем, что руководители района и области решило, что не все жители были подробно оповещены о жестких ограничительных мероприятиях.

Улицы Заокского непривычно пусты. Фото: Павел АВЕРИН

Улицы Заокского непривычно пусты.Фото: Павел АВЕРИН

- С 9 апреля въезд в эти села будет максимально ограничен, но говорить о карантине мы не можем, и не должны – это жесткие ограничительные меры, - прокомментировал ситуацию высокопоставленный полицейский. – Это сделано согласно распоряжению губернатора. Население должно в течение двух недель находиться в местах постоянного проживания. Сотрудникам правоохранительных органов поставлена задача в первый день проводить разъяснительную работу об опасности распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, не все люди пользуются СМИ, и мы в щадящем, разъяснительном режиме будем это делать.С вечера 8 апреля сотрудники ГИБДД, расположившиеся на дороге к селам в пойме Оки, поясняют всем проезжающим, что после 8 утра следующего дня можно будет выехать из Коростова и Заокского, а вернуться в них лишь после 22 апреля. Так работает режим «разъяснения».

Также один из руководителей регионального УВД пояснил, что «режим ограничений уже введен»:

- Сотрудники полиции находятся здесь для обеспечения охраны общественного порядка, а сотрудники ДПС – для организации безопасности дорожного движения.

Отметим, что на протяжении дороги от Шумаши до Коростова на постоянной основе развернуты три поста, на которых круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД при силовой поддержке бойцов ОМОН на автомобилях «Патриот».

- Пропуски уже сейчас выдаются, - пояснил наш собеседник. – Все машины жизнеобеспечения этих сел, автомобили медицинской помощи будут заезжать по пропускам. Если у жителя этих сел случится какой-либо форс-мажор, будем подходить индивидуально – при этом в специально отведенной палатке ему измерят температуру – его запишут в журнал, а по возвращении пропустят назад домой.

К дезинфекции автомобилей все готово. Фото: Павел АВЕРИН

К дезинфекции автомобилей все готово.Фото: Павел АВЕРИН

Когда мы находились в развернутом вблизи Заокского палаточном городке, к главе администрации Рязанского района обратился мужчина с вопросом о работе в Рязани. Наталья Жунева посоветовала взять ему больничный – это не возбраняется. Также она пояснила:

- Любой может привезти продукты и все необходимое близким людям в Заокском и Коростове. Где мы с вами находимся, будут дежурить волонтеры. Можно будет передать им продукты, а они доставят их по адресу.

Волонтеры готовы помочь. Фото: Павел АВЕРИН

Волонтеры готовы помочь.Фото: Павел АВЕРИН

Мы побывали в продовольственном магазине Заокского, где нас заверили, что минимум как на две недели запас товаров первой необходимости создан. И для паники нет оснований .

Зона отчуждения Заокское и Коростово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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