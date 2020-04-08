2020-04-08T16:51:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Замгубернатора провела выездное совещание в Заокском и Коростове, где введен карантин

Полиция и медики организуют круглосуточное дежурство. Въезд и выезд транспорта запрещен за редкими исключениями
Антон КОНОВАЛОВ
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Въезд и выезд транспорта в Заокском и Коростове на время карантина запрещают за редкими исключениями.Въезд и выезд транспорта в Заокском и Коростове на время карантина запрещают за редкими исключениями.Фото: Павел АВЕРИН
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Зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова провела выездное совещание в селах Заокское и Коростово, где введен карантин. «Комплекс ограничительных мероприятий», как это называют власти, начал там действовать с 8 апреля.

- Губернатор поручил обеспечить максимально комфортную жизнедеятельность в селах на время двухнедельного карантина. Мы стараемся сделать все, чтобы у людей было все необходимое, - заявила Рослякова.

По словам зампреда, в селах продолжают работать магазины с продуктами и товарами первой необходимости. При этом посещать торговые точки местным жителям разрешают раз в три дня.

В Заокском и Коростове организовали круглосуточное дежурство полиции и медиков, которые будут следить за состоянием здоровья людей. Выезд и выезд транспортных средств запретили, развернув пропускные пункты. Проезд разрешат только для автомобилей ряда предприятий и, конечно, экстренных служб.

«Проводится регулярная обработка общественных пространств населенных пунктов», информируют власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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