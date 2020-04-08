Замгубернатора провела выездное совещание в Заокском и Коростове, где введен карантин
Зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова провела выездное совещание в селах Заокское и Коростово, где введен карантин. «Комплекс ограничительных мероприятий», как это называют власти, начал там действовать с 8 апреля.
- Губернатор поручил обеспечить максимально комфортную жизнедеятельность в селах на время двухнедельного карантина. Мы стараемся сделать все, чтобы у людей было все необходимое, - заявила Рослякова.
По словам зампреда, в селах продолжают работать магазины с продуктами и товарами первой необходимости. При этом посещать торговые точки местным жителям разрешают раз в три дня.
В Заокском и Коростове организовали круглосуточное дежурство полиции и медиков, которые будут следить за состоянием здоровья людей. Выезд и выезд транспортных средств запретили, развернув пропускные пункты. Проезд разрешат только для автомобилей ряда предприятий и, конечно, экстренных служб.
«Проводится регулярная обработка общественных пространств населенных пунктов», информируют власти.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU