Замгубернатора провела выездное совещание в Заокском и Коростове, где введен карантин

8 Апр 2020 2020-04-08T16:51:03+03:00

Въезд и выезд транспорта в Заокском и Коростове на время карантина запрещают за редкими исключениями. Фото: Павел АВЕРИН

Полиция и медики организуют круглосуточное дежурство. Въезд и выезд транспорта запрещен за редкими исключениями

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Зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова провела выездное совещание в селах Заокское и Коростово, где введен карантин. «Комплекс ограничительных мероприятий», как это называют власти, начал там действовать с 8 апреля.

- Губернатор поручил обеспечить максимально комфортную жизнедеятельность в селах на время двухнедельного карантина. Мы стараемся сделать все, чтобы у людей было все необходимое, - заявила Рослякова.

По словам зампреда, в селах продолжают работать магазины с продуктами и товарами первой необходимости. При этом посещать торговые точки местным жителям разрешают раз в три дня.

В Заокском и Коростове организовали круглосуточное дежурство полиции и медиков, которые будут следить за состоянием здоровья людей. Выезд и выезд транспортных средств запретили, развернув пропускные пункты. Проезд разрешат только для автомобилей ряда предприятий и, конечно, экстренных служб.

«Проводится регулярная обработка общественных пространств населенных пунктов», информируют власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU