Карантин в Заокском и Коростове: успокаивать жителей сел пришлось вице-губернатору Грекову

9 Апр 2020 2020-04-09T17:49:56+03:00

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Жители рязанских сел Заокское и Коростово, оказавшиеся в изоляции из-за вспышки COVID-19, утром 9 апреля пытались нарушить карантин. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал очевидец событий. По словам собеседника, некоторые местные жители хотели отправиться на работу (многие работают в Рязани), но путь им преградили полицейские.

- Люди не унимались, требовали их пропустить, говорили, что им надо ехать работать, иначе их уволят. Приехал Вице-губернатор Игорь Греков и после напряженного разговора стороны пришли к консенсусу. После этого люди разошлись по своим домам, - рассказал очевидец.

Блокпост оборудуют бетонными заграждениями, тем самым сузив проезд для машин. Каждый автомобиль, выезжающий из зоны карантина, обрабатывается дезинфицирующим раствором, у водителей и пассажиров проверяют пропуска. Тех, у кого нет пропуска (а он полагается в единичных случаях), разворачивают назад. На пропуском пункте дежурят силовики, спасатели, дезинфекторы и представители районной администрации.

Напомним, по состоянию на 11 часов 9 апреля подтвержденных и условно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Заокском сельском поселении совокупно было 14. С 8.00 9 апреля въезд и выезд из пригородных рязанских сел Заокское и Коростово осуществляется только по спецпропускам. Проезд разрешают только для автомобилей ряда предприятий и, конечно, экстренных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU