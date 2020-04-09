Коронавирус в Рязани: въезд и выезд в Заокское-Коростово теперь строго по спецпропускам
С 8.00 9 апреля въезд и выезд из пригородных рязанских сел Заокское и Коростово осуществляется только по спецпропускам.
Накануне работники оперативного штаба рассказали местным жителям об ограничительных мерах, которые продлятся до 22 апреля.
Грунтовые дороги, по которым можно въехать в село, перекопаны. Транспорт, выезжающий из сел по асфальтовой дороге, в обязательном порядке обрабатывается на посту.
Накануне в населенных пунктах побывал корреспондент «Комсомольской правды».
- С 9 апреля въезд в эти села будет максимально ограничен, но говорить о карантине мы не можем, и не должны – это жесткие ограничительные меры, - прокомментировал ситуацию высокопоставленный полицейский. – Это сделано согласно распоряжению губернатора.
Также отметим, что за минувшие сутки количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Заокском сельском поселение увеличилось на одного человека. Теперь таковых 14.
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В отношении этих населенных пунктов будут введены жесткие ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. Въезд и выезд из них будет ограничен по максимуму (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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