2020-04-09T12:58:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: въезд и выезд в Заокское-Коростово теперь строго по спецпропускам

Жесткие ограничения в селах продлятся до 22 апреля
Роман ДОРОФЕЕВ
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С 8.00 9 апреля въезд и выезд из пригородных рязанских сел Заокское и Коростово осуществляется только по спецпропускам.

Накануне работники оперативного штаба рассказали местным жителям об ограничительных мерах, которые продлятся до 22 апреля.

Грунтовые дороги, по которым можно въехать в село, перекопаны. Транспорт, выезжающий из сел по асфальтовой дороге, в обязательном порядке обрабатывается на посту.

Накануне в населенных пунктах побывал корреспондент «Комсомольской правды».

- С 9 апреля въезд в эти села будет максимально ограничен, но говорить о карантине мы не можем, и не должны – это жесткие ограничительные меры, - прокомментировал ситуацию высокопоставленный полицейский. – Это сделано согласно распоряжению губернатора.

Также отметим, что за минувшие сутки количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Заокском сельском поселение увеличилось на одного человека. Теперь таковых 14.

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В отношении этих населенных пунктов будут введены жесткие ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. Въезд и выезд из них будет ограничен по максимуму (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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