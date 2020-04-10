2020-04-10T21:10:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Заокском и Коростове: в сельском поселении госпитализировали несколько человек

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Рязани и районах области, врачи осмотрели жителей населенных пунктов
Яков РЫКОВ
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Карантин в Заокском и Коростове: в сельском поселении госпитализировали несколько человек.Карантин в Заокском и Коростове: в сельском поселении госпитализировали несколько человек.Фото: Павел АВЕРИН
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К 18 часам 10 апреля в Заокском и Коростове госпитализировали несколько человек. Об этом стало известно по итогам заседания местного штаба по противодействию распространения коронавируса. «Госпитализированы те граждане, кому была показана госпитализация», - коротко говорится в сообщении.

Больные в легкой форме и те, кто имеют предварительное подтверждение диагноза коронавирус, лечатся на дому.

В селах медики осмотрели жителей и замерили им температуру. У тех людей, кто находился в контакте с заболевшими, взяты тесты на коронавирус. Им предписали домашний карантин.

Кроме того, в обоих селах дезинфицировали улицы, дворы и автомобили. Полную дезинфекцию территории власти планируют закончить 11 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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