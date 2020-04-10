2020-04-10T18:55:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Панкин: Я не прорывался в Заокское, но тест на коронавирус сдал

Депутату Рязанской городской Думы непонятна позиция следственных органов, которые начали проверку после сомнительной записи в одном из telegram-каналов
Поделиться:
Карантин в Заокском и Коростове. Дмитрий Панкин: Я не прорывался в Заокское, но тест на коронавирус сдал.Карантин в Заокском и Коростове. Дмитрий Панкин: Я не прорывался в Заокское, но тест на коронавирус сдал.
Изменить размер текста:

Депутат Рязанской городской Думы от ЛДПР Дмитрий Панкин считает, что вся эта ситуация с доставкой его к следователю, из-за поездки в село Заокское – политический заказ.

— Я приехал туда еще до начала карантина, не прорывался показательно, не махал удостоверением, не кричал: «Все подонки», — рассказывает депутат. — Когда ехал, все было открыто, меня никто не останавливал. Я сам обратился к патрулям, можно, мол, проехать? Мне сказали, что можно, и предупредили, что уехать, если надо, нужно до 8 утра. В итоге, в 6:50 я уже уехал оттуда. Машину тоже не останавливали.

По словам Панкина, публикация в одном из telegram-каналов доказывает, что вся эта история - политический заказ.

— Кто заплатит, про того там и напишут. Здесь мне больше непонятна позиция следственных органов. В telegrame много чего пишут, мрак. И тут после этого нужно выделять санитаров, отдельной бокс, сидеть со мной полтора часа и расспрашивать, как я попал в Заокское. Ну бред. В итоге, мне предложили взять анализы, я согласился. Думаю, если бы что-то было положительное, то уже бы позвонили.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Карантин в Заокском и Коростове: первый день в изоляции, попытка «бунта» и визит вице-губернатора

В результате минсельхоз скупит молоко у местных, а больничные выдадут всем, кому они необходимы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: в регион приехали 31,861 граждан из других регионов
Губернатор Николай Любимов: Из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом Рязанской области выделено 123 миллиона
Дмитрий Панкин: Я не прорывался в Заокское, но тест на коронавирус сдал
Карантин в Заокском и Коростове: за день у сельчан скупили больше 2 тонн молочки
Коронавирус в Рязани: поправился и выписан четвертый пациент
Нарушение режима самоизоляции в Рязани: полиция оштрафовала первых рязанцев
Губернатор Любимов о ситуации с коронавирусом: Нужно вести строгий контроль за соблюдением в Рязани режима самоизоляции
ГК «Стройпромсервис» предлагает по выгодной цене коттеджи в живописном пригороде Рязани
Новые случаи коронавируса в Рязани и области: пятеро из 34 зараженных – в группе риска по возрасту
В Рязанской области выявили сразу 34 новых случая коронавируса
Рязанке, которая жаловалась на огрубление черт лица, удалили опухоль мозга
Коронавирус в Рязани: в регионе запретили охоту на пернатую дичь
Новые случаи коронавируса в Рязани и области на 10 апреля: инфекцию выявили у двухлетнего ребенка