10 Апр 2020 2020-04-10T18:55:35+03:00

Карантин в Заокском и Коростове. Дмитрий Панкин: Я не прорывался в Заокское, но тест на коронавирус сдал.

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Депутат Рязанской городской Думы от ЛДПР Дмитрий Панкин считает, что вся эта ситуация с доставкой его к следователю, из-за поездки в село Заокское – политический заказ.

— Я приехал туда еще до начала карантина, не прорывался показательно, не махал удостоверением, не кричал: «Все подонки», — рассказывает депутат. — Когда ехал, все было открыто, меня никто не останавливал. Я сам обратился к патрулям, можно, мол, проехать? Мне сказали, что можно, и предупредили, что уехать, если надо, нужно до 8 утра. В итоге, в 6:50 я уже уехал оттуда. Машину тоже не останавливали.

По словам Панкина, публикация в одном из telegram-каналов доказывает, что вся эта история - политический заказ.

— Кто заплатит, про того там и напишут. Здесь мне больше непонятна позиция следственных органов. В telegrame много чего пишут, мрак. И тут после этого нужно выделять санитаров, отдельной бокс, сидеть со мной полтора часа и расспрашивать, как я попал в Заокское. Ну бред. В итоге, мне предложили взять анализы, я согласился. Думаю, если бы что-то было положительное, то уже бы позвонили.

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ИСТОЧНИК KP.RU