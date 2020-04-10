2020-04-10T18:01:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Заокском и Коростове: за день у сельчан скупили больше 2 тонн молочки

Тем временем некоторые местные жители по-прежнему не верят в локальную вспышку коронавируса
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10 апреля в соцсетях появилось видео о карантине в рязанских селах Заокское и Коростово. Достоверность информации у создателей ролика, похоже, стояла далеко не на первом месте. Люди действительно оказались в непростой ситуации, но произошло это из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции, а отнюдь не по чьей-то прихоти.

- У нас нет вируса, мы не больны и просто хотим, чтобы это все прекратилось, - решила высказаться (почему-то за всех) одна из местных жительниц.

Недоверие людей, не столкнувшихся с COVID-19 можно понять, но лабораторные тесты говорят об обратном. В Заокском сельском поселении по состоянию на 10 апреля выявлено 17 случаев коронавирусной инфекции. Все анализы проходят процедуру дополнительной проверки в Москве: некоторые из них уже подтвердились, некоторые ждут своей очереди.

Особо беспокоил сельчан вопрос, куда девать молочную продукцию (ее производством в Заокском и Коростове занимаются очень многие):

- Я просто выливаю молоко, натуральное домашнее молоко на землю из-за вашего карантина, - пожаловалась местная жительница.

Однако, как известно, теперь у домохозяйств в карантинной зоне молоко централизованно скупают. Несколько сельчан высказались, что их устраивает такой выход из ситуации.

«За день удалось забрать более 1 тонны творога, более 1 тонны молока, более 30 кг сметаны и несколько литров кефира. Следующий рейс должен состояться 11 апреля во второй половине дня», - сообщил в своем сюжете за 10 апреля ТКР.

Телевизионщики также выяснили, что некоторые жители пытались выбраться из сел по полевым дорогам, но эти попытки пресекли правоохранительные органы.

В Заокском идёт закупка молочной продукции у жителей для перерабатывающих предприятий.Источник - ТКР

ИСТОЧНИК KP.RU

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