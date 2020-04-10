Карантин в Заокском и Коростове: власти скупили молоко у местного населения
Утром в пятницу, 10 апреля, выполняя свои обещания, власти начали скупку молока у населения сел Заокское и Коростово (Рязанский район). Напомним, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции данные населенные пункты находятся в режиме строгих ограничений, выезд из них запрещен. Многие жители здесь занимаются фермерством, чтобы поддержать их в трудное время власти и организовали централизованные закупки.
Сообщается, что деньги за продукцию люди получат не ранее 13 апреля (понедельник), пока же всем выданы подтверждающие факт сдачи документы. Вся продукция пройдет необходимый санитарно-эпидемиологический контроль.
Предполагается, что жесткие ограничения в селах продлятся до 22 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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