Карантин в Заокском и Коростове: власти скупили молоко у местного населения

10 Апр 2020 2020-04-10T10:50:33+03:00

Фото: опергруппа по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Утром в пятницу, 10 апреля, выполняя свои обещания, власти начали скупку молока у населения сел Заокское и Коростово (Рязанский район). Напомним, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции данные населенные пункты находятся в режиме строгих ограничений, выезд из них запрещен. Многие жители здесь занимаются фермерством, чтобы поддержать их в трудное время власти и организовали централизованные закупки.

Сообщается, что деньги за продукцию люди получат не ранее 13 апреля (понедельник), пока же всем выданы подтверждающие факт сдачи документы. Вся продукция пройдет необходимый санитарно-эпидемиологический контроль.

Предполагается, что жесткие ограничения в селах продлятся до 22 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU