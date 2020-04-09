9 Апр 2020 2020-04-09T20:05:00+03:00

Карантин в Заокском и Коростове: 10 апреля минсельхоз скупит молоко у местных жителей. Фото: Антон БЕЛИЦКИЙ.

Специалисты с раннего утра будут скупать всю молочную продукции в двух карантинных селах

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10 апреля в 8 часов утра в селах Заокское и Коростово специалисты министерства сельского хозяйства Рязанской области будут скупать молочную продукцию. Закупка будет проходить на центральных улицах селений (в обоих селах они так и называются – Центральная – Ред.). Об этом сообщается в группе Заокское сельское поселение.

«Скупать будут все виды товара. Сотрудники минсельхоза будут забирать продукцию, делать запись в журнале учета, а деньги жителям за продукцию отдадут не раньше понедельника 13 апреля», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что жителей Заокского и Коростово закрыли на карантин. Власти пообещали обеспечить людей продуктами, необходимыми лекарствами, но главное – вывезти молоко. Ведь фермерством там живут множество семей (читать подробнее)

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После напряженного разговора стороны нашли взаимопонимание, и сельчане разошлись по домам (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU