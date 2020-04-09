Карантин в Заокском и Коростове: 10 апреля минсельхоз скупит молоко у местных жителей
10 апреля в 8 часов утра в селах Заокское и Коростово специалисты министерства сельского хозяйства Рязанской области будут скупать молочную продукцию. Закупка будет проходить на центральных улицах селений (в обоих селах они так и называются – Центральная – Ред.). Об этом сообщается в группе Заокское сельское поселение.
«Скупать будут все виды товара. Сотрудники минсельхоза будут забирать продукцию, делать запись в журнале учета, а деньги жителям за продукцию отдадут не раньше понедельника 13 апреля», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что жителей Заокского и Коростово закрыли на карантин. Власти пообещали обеспечить людей продуктами, необходимыми лекарствами, но главное – вывезти молоко. Ведь фермерством там живут множество семей (читать подробнее)
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Карантин в Заокском и Коростове: успокаивать жителей сел пришлось вице-губернатору Грекову
После напряженного разговора стороны нашли взаимопонимание, и сельчане разошлись по домам (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU