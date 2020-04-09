Карантин в Заокском и Коростове: вывоз молока от населения будет организован

9 Апр 2020 2020-04-09T17:47:41+03:00

Опергруппа встретилась с жителями сел, отправленных на жесткую самоизоляцию

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В четверг, 9 апреля, на посту у села Заокское состоялась встреча оперативной группы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области и жителями сел Заокское и Коростово, для которых ввели жесткие ограничительные меры.

В ближайшие два дня в населенных пунктах проведут полную дезинфекцию. Все спорные вопросы с работодателями должно уладить министерство социальной защиты населения. Жителей обеспечат продуктами и всеми необходимыми лекарствами. Также сообщается, что из сел обеспечат вывоз молока – фермерством здесь живет множество семей.

Как «Комсомольской правде» прокомментировали в опергруппе, молоко в обязательном порядке будет проверено.

Главе района Рязанского района Наталье Жуневой поручено провести разъяснительную работу с местным населением. Следующая встреча жителей сел и представителей опергруппы намечена на 12 апреля.

Ограничения для сел Заокское и Коростово продлятся до 22 апреля.

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После напряженного разговора стороны нашли взаимопонимание, и сельчане разошлись по домам (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU