10 Апр 2020 2020-04-10T16:48:34+03:00

Губернатор Любимов о ситуации с коронавирусом: нужно вести строгий контроль за соблюдением в Рязани режима самоизоляции. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Рязанской области усиливают меры безопасности. Это стало известно после того, как глава опергруппы Игорь Греков доложил губернатору по видеосвязи об оперативной обстановке в регионе, связанной с распространением коронавируса в Рязани.

Напомним, что по состоянию на 10 апреля 15:00 в Рязанской области – 38 заболевших коронавирусом, еще в 55 человек – условно зараженные.

— Все профилактические мероприятия и ограничительные меры в Рязани и области должны неукоснительно исполняться, — заявил Любимов. — Прошу строго контролировать эту работу, принимать все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить эффективное сдерживание распространения коронавируса в Рязани и области.

По словам главы региона, нужно продолжать вести строгий контроль за соблюдением в Рязани режима самоизоляции, а работодателями – санитарно-эпидемического режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU