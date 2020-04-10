В Рязанской области выявили сразу 34 новых случая коронавируса
По состоянию на 13.00 10 апреля в Рязанской области выявили 38 подтвержденных и 55 условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По сравнению с утром этого же дня совокупное число заразившихся подскочило сразу на 34 (!). Все положительные анализы отправлены на дополнительную проверку в Москву.
Напомним, что в число 38 подтвержденных случаев входят три человека, которые переболели COVID-19 и выписались из ОКБ имени Семашко.
Под медицинским наблюдением на 13.00 10 апреля остаются 832 человека. Это те, кто вернулся из заграничных поездок, контактировал с инфицированными или людьми с подозрением на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU