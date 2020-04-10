Режим самоизоляции в Рязани 2020: на улицах города снизился уровень преступности
Из-за коронавирусной инфекции и вынужденной самоизоляции в Рязанской области снизился уровень преступности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В частности, на 15% стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершаются на улицах, на 10% снизилось количество квартирных краж.
Кроме того, в 2,6 раза (с 37 до 14) снизилась криминальная активность несовершеннолетних, в том числе (с 28 до 6) – ночью.
«Полиция благодарит рязанцев за правовую сознательность и соблюдение ограничительных мер самоизоляции», - говорится в сообщении.
Напомним, режим полной самоизоляции в Рязани и области ввели распоряжением губернатора 30 марта.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС
На контроле УМВД находятся пять тысяч граждан, прибывших в регион из-за границы (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU