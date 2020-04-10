2020-04-10T11:17:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Рязани 2020: на улицах города снизился уровень преступности

Из-за режима полной самоизоляции граждан в Рязани, который ввели из распространения коронавируса, на 15% стало меньше уличных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких
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Режим самоизоляции в Рязани 2020: на улицах города снизился уровень преступности.Режим самоизоляции в Рязани 2020: на улицах города снизился уровень преступности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за коронавирусной инфекции и вынужденной самоизоляции в Рязанской области снизился уровень преступности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В частности, на 15% стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершаются на улицах, на 10% снизилось количество квартирных краж.

Кроме того, в 2,6 раза (с 37 до 14) снизилась криминальная активность несовершеннолетних, в том числе (с 28 до 6) – ночью.

«Полиция благодарит рязанцев за правовую сознательность и соблюдение ограничительных мер самоизоляции», - говорится в сообщении.

Напомним, режим полной самоизоляции в Рязани и области ввели распоряжением губернатора 30 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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