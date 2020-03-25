Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС

25 Март 2020 2020-03-25T12:38:16+03:00

На контроле УМВД находятся пять тысяч граждан, прибывших в регион из-за границы

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Для профилактики распространения коронавирусной инфекции правоохранительные органы контролируют всех граждан, прибывающих из-за границы. На контроле находятся порядка 5 тысяч человек. Об этом сообщил начальник УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев. По его словам, местонахождение 17 граждан пока установить не удалось.

Кроме того, как подчеркнул Лебедев, если региональные власти решат ввести в Рязанской области режим ЧС, то полиция к этому уже готова, «у руководства и личного состава управления есть богатый опыт работы в особых условиях».

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ИСТОЧНИК KP.RU