2020-03-25T12:38:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС

На контроле УМВД находятся пять тысяч граждан, прибывших в регион из-за границы
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС.Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Для профилактики распространения коронавирусной инфекции правоохранительные органы контролируют всех граждан, прибывающих из-за границы. На контроле находятся порядка 5 тысяч человек. Об этом сообщил начальник УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев. По его словам, местонахождение 17 граждан пока установить не удалось.

Кроме того, как подчеркнул Лебедев, если региональные власти решат ввести в Рязанской области режим ЧС, то полиция к этому уже готова, «у руководства и личного состава управления есть богатый опыт работы в особых условиях».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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