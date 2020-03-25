2020-03-25T07:14:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: Ольга Щетинкина рассказала, каким будет дистанционное образование

В ближайшее время для родителей проведут онлайн-родительское собрание, где чиновники ответят на все вопросы
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Коронавирус в Рязани: Ольга Щетинкина рассказала, каким будет дистанционное образование.Коронавирус в Рязани: Ольга Щетинкина рассказала, каким будет дистанционное образование.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Каждая школа в Рязани сама определит механизм дистанционного обучения: выберет электронную платформу, режим организации обучения, формы контроля и связи с учащимися и родителями. Об этом на своей странице в «ВК» сообщила министр регионального министерства образования Ольга Щетинкина. Это будет сделано исходя из возможностей школьников и их родителей, а также скорости интернет-соединения. Дистанционное обучение может быть организовано как в онлайн, так и в офлайн режимах.

«До 28 марта школы должны проинформировать родителей и учеников, чтобы они могли организовать рабочее места и удобный режим дня ребенка (доступ к информационным ресурсом будет постоянным)», - говорится в сообщении.

По словам чиновницы, в ближайшее время в группе «Образование и молодежь Рязанской области» пройдет родительское собрание по вопросам организации учебного процесса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам дистанционного образования звонить можно по телефонам горячей линии:

- для учителей и директоров школ: (4912) 97-19-81;

- для родителей, школьников и общественности: (4912) 21-09-29.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей

У многодетных семей нет в таком количестве компьютеров и гаджетов, чтобы получать школьные знания дистанционно (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проезд при оплате картой в Рязани станет дешевле на 4 рубля
Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой
В Рязанской области отказались от переноса сроков весенней охоты
На трассе в Александро-Невском районе иномарка насмерть сбила пешехода
Владимир Путин наградил рязанцев-строителей Крымского моста
Коронавирус в Рязани: Ольга Щетинкина рассказала, каким будет дистанционное образование
Фурфурак покинул Фонд капремонта, проработав несколько месяцев
Коронавирус в Рязани: глава администрации пригрозила работающим фитнес-центрам и кафе
Рязанцам показали потери тепла их домов
Восемь троллейбусов из Москвы вышли на четыре рязанских маршрута
Командир рязанской военной части вымогал у сослуживца полмиллиона рублей
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
В Рязани начали делать татуировки на тему коронавируса
Заботясь о жильцах, в ГК «Зеленый сад» приняли меры предосторожности от коронавируса
Против рязанца возбудили дело за телесные наказания дочери
Жители Ряжска просят губернатора приостановить строительство платного путепровода
Калужанин стал замгубернатора Рязанской области
Коронавирус в Рязани: новые ограничения для общественного транспорта
В Рязани сотрудникам детской поликлиники в январе задержали зарплату
Это не героизм: медики рязанской «скорой» рассказали, как проводят время на карантине
Рязанцы смогут пополнить карту УмКА еще в 8 киосках «Роспечати»
Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг