Коронавирус в Рязани: Ольга Щетинкина рассказала, каким будет дистанционное образование
Каждая школа в Рязани сама определит механизм дистанционного обучения: выберет электронную платформу, режим организации обучения, формы контроля и связи с учащимися и родителями. Об этом на своей странице в «ВК» сообщила министр регионального министерства образования Ольга Щетинкина. Это будет сделано исходя из возможностей школьников и их родителей, а также скорости интернет-соединения. Дистанционное обучение может быть организовано как в онлайн, так и в офлайн режимах.
«До 28 марта школы должны проинформировать родителей и учеников, чтобы они могли организовать рабочее места и удобный режим дня ребенка (доступ к информационным ресурсом будет постоянным)», - говорится в сообщении.
По словам чиновницы, в ближайшее время в группе «Образование и молодежь Рязанской области» пройдет родительское собрание по вопросам организации учебного процесса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем вопросам дистанционного образования звонить можно по телефонам горячей линии:
- для учителей и директоров школ: (4912) 97-19-81;
- для родителей, школьников и общественности: (4912) 21-09-29.
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ИСТОЧНИК KP.RU