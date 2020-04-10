Коронавирус в Рязани: в регион приехали 31,861 граждан из других регионов
В Рязанскую область продолжают приезжать жители других регионов, в том числе – из-за рубежа, которые потенциально могут завести и распространить коронавирус. Чтобы этого не произошло, всех прибывших ставят на учет. Об этом сообщает опергруппа.
В целом на 10 апреля оперативные штабы выявили 31 тысячу 861 таких граждан. К этим данным не относятся прибывшие в Рязань, их считают отдельно.
В настоящее время на контроле в районах области находятся 367 граждан, все они до истечения срока карантина находятся в самоизоляции или в обсервациях. При этом 441 человек его уже завершили, они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU