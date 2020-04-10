2020-04-10T17:42:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: поправился и выписан четвертый пациент

Также улучшилось состояние мужчины, находившегося на аппарате ИВЛ
Роман ДОРОФЕЕВ
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Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что из стационара выписан еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию – это 48-летняя женщина. Всего в регионе выписаны и здоровы четыре человека.

В настоящее время заболевание подтверждено у 38 жителей Рязанской области (четверо из них выписаны). Еще 55 граждан сдали тест положительно – их анализы отправлены в Москву на подтверждение.

Госпитализированные пациенты размешены в больнице имени Семашко и БСМП. Рязанцы с легкой формой коронавируса лечатся на дому.

Трое человек находятся в состоянии средней тяжести. Состояние больного, который находился на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии, стабилизировалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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