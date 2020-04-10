Новые случаи коронавируса в Рязани и области: пятеро из 34 зараженных – в группе риска по возрасту

10 Апр 2020 2020-04-10T16:26:14+03:00

Рассказываем, где и в каком возрасте люди заболели COVID-19. География распространения инфекции в регионе расширилась

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В период с 10.00 до 13.00 10 апреля в Рязанской области выявили сразу 34 новых случая коронавирусной инфекции. Все они пока имеют статус «условно подтвержденные», то есть анализы направлены на дополнительную проверку в Москву.

Из 34 человек, только-только узнавших о своем диагнозе, 20 находятся в Рязани, 3 – в Заокском сельском поселении, где уже введен карантин, 1 – в другом населенном пункте Рязанского района, 2 – в Рыбновском районе. По одному случаю дополнительно зарегистрировали в Скопинском, Михайловском, Клепиковском районах, в городах Скопин, Михайлов и Новомичуринск. Кроме того, география расширилась за счет Спасска-Рязанского и Сасовского района – там появились первые зараженные.

Что касается возраста, то сразу пять человек относятся к группе риска – старше 65. Также COVID-19 выявили еще у трех несовершеннолетних: 4, 13 и 17 лет.

С полной статистикой региональной опергруппы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

Возрастная структура зараженных коронавирусом в Рязанской области по состоянию на 13.00 10 апреля.

География распространения коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13.00 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU