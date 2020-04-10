Губернатор Николай Любимов: Из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом Рязанской области выделено 123 миллиона
Вечером в пятницу, 10 апреля, губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с распространением COVID-19. Он призвал сохранять спокойствие и соблюдать все предписанные меры предосторожности.
Также Николай Викторович сообщил, что регион получил из федерального бюджета дополнительно 123 миллиона рублей на обеспечение медикаментами, средствами защиты и оборудованием для борьбы с инфекцией. Еще 145 миллионов рублей выделено из регионального бюджета и резервного фонда правительства области.
Более 97 миллионов рублей федеральных и областных бюджетов направлены на дополнительные выплаты и поощрения медиков, врачей и медсестер, чья работа связана с риском заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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