2020-04-10T19:50:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Николай Любимов: Из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом Рязанской области выделено 123 миллиона

Еще 145 миллионов на эти цели направлены из регионального бюджета и резервного фонда области. Публикуем последние новости в коронавирусе в Рязани на 10 апреля
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото со странички Николая Любимова в социальной сети "ВКонтакте".Фото со странички Николая Любимова в социальной сети "ВКонтакте".
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Вечером в пятницу, 10 апреля, губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с распространением COVID-19. Он призвал сохранять спокойствие и соблюдать все предписанные меры предосторожности.

Также Николай Викторович сообщил, что регион получил из федерального бюджета дополнительно 123 миллиона рублей на обеспечение медикаментами, средствами защиты и оборудованием для борьбы с инфекцией. Еще 145 миллионов рублей выделено из регионального бюджета и резервного фонда правительства области.

Более 97 миллионов рублей федеральных и областных бюджетов направлены на дополнительные выплаты и поощрения медиков, врачей и медсестер, чья работа связана с риском заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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