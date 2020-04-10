Губернатор Николай Любимов: Из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом Рязанской области выделено 123 миллиона

10 Апр 2020 2020-04-10T19:50:41+03:00

Еще 145 миллионов на эти цели направлены из регионального бюджета и резервного фонда области. Публикуем последние новости в коронавирусе в Рязани на 10 апреля

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу, 10 апреля, губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с распространением COVID-19. Он призвал сохранять спокойствие и соблюдать все предписанные меры предосторожности.

Также Николай Викторович сообщил, что регион получил из федерального бюджета дополнительно 123 миллиона рублей на обеспечение медикаментами, средствами защиты и оборудованием для борьбы с инфекцией. Еще 145 миллионов рублей выделено из регионального бюджета и резервного фонда правительства области.

Более 97 миллионов рублей федеральных и областных бюджетов направлены на дополнительные выплаты и поощрения медиков, врачей и медсестер, чья работа связана с риском заражения коронавирусом.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: поправился и выписан четвертый пациент

Также улучшилось состояние мужчины, находившегося на аппарате ИВЛ (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU