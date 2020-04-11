Коронавирус в Рязани и области: выявлены еще 17 зараженных человек

11 Апр 2020 2020-04-11T12:04:40+03:00

Всего коронавирусом в Рязанской области заражены 55 человек, еще 38 человек - условно заражены

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11 апреля в Рязанской области выявили еще 17 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа. Все контакты зараженных лиц установили, всех людей изолировали.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Рязани и области заболевание подтвердилось у 55 человек. В настоящее время четверо граждан выписаны, они здоровы.

Кроме того, 38 человек считаются условно зараженными. В настоящее время из анализы находятся в Москве на подтверждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU