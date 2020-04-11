Коронавирус в Рязани и области: выявлены еще 17 зараженных человек
11 апреля в Рязанской области выявили еще 17 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа. Все контакты зараженных лиц установили, всех людей изолировали.
Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Рязани и области заболевание подтвердилось у 55 человек. В настоящее время четверо граждан выписаны, они здоровы.
Кроме того, 38 человек считаются условно зараженными. В настоящее время из анализы находятся в Москве на подтверждении.
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ИСТОЧНИК KP.RU