Режим ограничения в Рязани: губернатор разрешил работать парикмахерским

11 Апр 2020 2020-04-11T16:36:14+03:00

Все парикмахерские и салоны красоты могут теперь работать только по предварительной записи

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В Рязани сняли ряд ограничений из-за коронавируса для деятельности организаций и предприятий, в частности – для парикмахерских и салонов красоты. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов. Кроме того, послабление произошло для организаций, торгующих дистанционным способом, а также для химчисток и ремонта обуви.

Согласно документу, для этих заведений определен порядок работы.

Так, парикмахерские могут работать только по предварительной записи, с обязательной обработкой лица и рук клиентов кожными антисептикам и при условии наличия соответствующей площади зала (не более одного клиента на 10 квадратных метров).

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ИСТОЧНИК KP.RU