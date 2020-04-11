Режим ограничения в Рязани: губернатор разрешил работать парикмахерским
В Рязани сняли ряд ограничений из-за коронавируса для деятельности организаций и предприятий, в частности – для парикмахерских и салонов красоты. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов. Кроме того, послабление произошло для организаций, торгующих дистанционным способом, а также для химчисток и ремонта обуви.
Согласно документу, для этих заведений определен порядок работы.
Так, парикмахерские могут работать только по предварительной записи, с обязательной обработкой лица и рук клиентов кожными антисептикам и при условии наличия соответствующей площади зала (не более одного клиента на 10 квадратных метров).
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ИСТОЧНИК KP.RU