Режим ограничения в Рязани: салоны красоты написали петицию губернатору Любимову

12 Апр 2020 2020-04-12T11:37:55+03:00

Представители индустрии просят главу региона дать им разрешение работать. При этом, руководители организаций предлагают, как это можно сделать, что исключить распространение коронавируса в Рязани

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Руководители и сотрудники салонов красоты Рязани и области подписали петицию, обращенную к губернатору Николаю Любимову. Представители малого бизнеса, по их словам, терпят огромные убытки, а некоторые находятся на грани банкротства в связи с распространением в Рязани коронавируса.

Представители индустрии красоты предлагают:

Разрешить работу салонов красоты с учетом максимальных требований безопасности:

- запись клиентов только в режиме онлайн (через интернет) или по телефону;

- в помещении находятся не более пяти человек одновременно, при этом расстояние между ними не менее 2 метров;

- на входе в помещение сотрудникам и клиентам измеряется температура, обрабатываются антисептиком руки, на ноги надеваются бахилы. Сотрудники работают в одноразовых масках;

- после каждого клиента происходит обработка места обслуживания моющими дезинфицирующими средствами, также все инструменты дезинфицируются согласно нормам СанПиН (читать полный текст петиции).

Напомним, 11 апреля губернатор Любимов подписал постановление о разрешении работ парикмахерским. Они могут работать только по предварительной записи, с обязательной обработкой лица и рук клиентов кожными антисептикам и при условии наличия соответствующей площади зала - не более одного клиента на 10 кв. метров (читать подробнее).

Как сообщил «Комсомолке» руководитель одного из салонов красоты Рязани, постановление губернатора не касается их сферы деятельности, но многие все равно начинают работать.

— Постановление губернатора салоны красоты никак не затронуло, но больше половины все равно открылись, — кратко прокомментировал собеседник.

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ИСТОЧНИК KP.RU