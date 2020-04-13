2020-04-13T11:47:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим ограничения в Рязани: стало известно, как могут работать салоны красоты

Минэкономразвития объяснил, какие услуги могут оказывать салоны красоты при режиме ограничения в Рязани из-за коронавируса
Александр РАДЫГИН
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Режим ограничения в Рязани: стало известно, как могут работать салоны красоты.Режим ограничения в Рязани: стало известно, как могут работать салоны красоты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Парикмахерские и салоны красоты включены в перечень организаций, которые вправе возобновить свою деятельность, но исключительно по оказанию парикмахерских услуг. Соответствующее разъяснение дал министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

— При этом по-прежнему приостановлена деятельность по предоставлению косметических услуг, — подчеркнул министр. — Из-за существующих рисков распространения коронавируса приостановлены услуги по макияжу, уходу за кожей лица, шеи, рук, маникюрных и педикюрных услуг, услуг СПА-ухода за телом и других косметических услуг.

Как сообщил «Комсомолке» один из предпринимателей, после того, как губернатор разрешил работать парикмахерским, многие салоны красоты тут же открыли запись на свои услуги.

— Мы перечитали внимательно постановление и открываться не стали, — говорит руководитель одного из салонов красоты Рязани. — Можно оказывать только парикмахерские услуги, а многие салоны открыли запись и на маникюр, ресницы, брови и так далее. В салонах красоты можно только стричь и красить волосы – все.

Напомним, ранее руководители салонов красоты Рязани написали петицию в адрес губернатора с просьбой, разрешить им работать (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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