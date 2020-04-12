Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 16.00: под наблюдением находятся 780 человек
По состоянию на 12 апреля 16:00 в Рязани и области зарегистрированы 71 случай заболевания коронавирусом. Анализы 49 человек направлены в Москву на подтверждение. Все эти люди - условно зараженные. Четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.
В целом на 16:00 поступила информация о 2613 гражданах (+11 человек в сравнении с 12 апреля 13:00), прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 780 человек (+11 человек в сравнении с 12 апреля 13:00). Прошли обследование 1833 граждан. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU